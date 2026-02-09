News

Referendum giustizia, sondaggio Swg: Sì avanti di poco

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Equilibrio tra sì e no nel referendum sulla riforma della giustizia secondo l’ultimo sondaggio Swg per il Tg La7. A circa un mese e mezzo dalla consultazione in programma il 22 e 23 marzo 2026, il rilevamento delinea una sfida all’insegna dell’incertezza. Con un’affluenza prevista tra il 46% e il 50%, il Sì – con la conferma della riforma che prevede tra l’altro la separazione delle carriere dei magistrati – si attesta al 38%. Il no, con la bocciatura della riforma, si attesta al 37%. Sul risultato finale, in base al sondaggio, pesa un’enorme quota di indecisi: il 25% di chi andrà a votare non ha ancora scelto cosa barrare sulla scheda. 

politica

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Frana a Niscemi, crolla anche la croce simbolo...

Malen steso da Dossena in contropiede, Gasperini chiede...

Bambino di 11 anni investito da auto nel...

Nato, fonti: Usa cederanno leadership del comando di...

Salerno, la denuncia: l’omicida del panettiere di Sarno...

Fabrizio Corona, il giudice: “Non rispetta divieto su...

Sondaggio politico, calano tutti i big e Vannacci...

Milano Cortina, prima giornata senza podio per gli...

Jutta Leerdam, oro e record olimpico a Milano...

Pompeo: ‘O crediamo in noi stessi o diventeremo...