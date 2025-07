Red Bull, rivoluzione a sorpresa: Horner licenziato, via il team principal

(Adnkronos) – Rivoluzione alla Red Bull, finisce il regno di Chris Horner: il team principal, artefice dell'epoca d'oro della scuderia, viene licenziato in tronco con effetto immediato e chiude l'avventura di 20 anni con la scuderia. Al suo posto, ecco Laurent Mekies, attuale team principal della Racing Bulls. Horner paga a caro prezzo il calo del team, attualmente solo quarto nel Mondiale Costruttori nonostante i miracoli di Max Verstappen, campione del mondo in carica, capace di vincere 2 Gp quest'anno. La Red Bull appare nettamente inferiore alla McLaren, che domina la stagione, e fatica a tenere il passo della Mercedes. La scuderia, che ha perso il mago del design Adrian Newey, ha risentito dell'uscita di una serie di figure di primo piano ai box e al muretto. Il prossimo addio potrebbe essere quello di Verstappen: il pilota olandese ha un contratto fino al 2028 ma l'accordo prevederebbe clausole per interrompere il rapporto in anticipo. La Mercedes aspetta… —[email protected] (Web Info)