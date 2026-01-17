News

Real Madrid, la (rumorosa) protesta dei tifosi: Blancos sommersi dai fischi

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Il Real Madrid sta attraversando il momento più difficile della sua storia recente. Dopo la sconfitta in finale di Supercoppa Spagnola, l’esonero dell’allenatore Xabi Alonso e l’eliminazione dalla Coppa del Re, i Blancos sono al momento secondi dietro al Barcellona in Liga e settimi nella superclassifica della fase campionato di Champions League. Insomma, troppo poco per tifosi abituati a fare man bassa di trofei in ogni stagione. Proprio per questo, i sostenitori dei Blancos hanno dato il via a una rumorosa protesta al Bernabeu durante la sfida di campionato di oggi contro il Levante.  

I calciatori sono stati fischiati tutti al momento della presentazione dello speaker. E la rabbia dei tifosi del Madrid si è scagliata in particolare contro Belligham, Valverde e Vinicius. Poi, a fine primo tempo, con i Blancos fermi sullo 0-0, ecco un’altra pioggia di fischi per la squadra di Arbeloa. La fotografia di un momento delicatissimo. 

sport

