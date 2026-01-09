News

Real-Atletico, ‘faccia a faccia’ Simeone-Vinicius: “Florentino Perez ti caccerà”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Il Real Madrid batte 2-1 l’Atletico Madrid in semifinale di Supercoppa spagnola a Gedda, agguantando la finale. A far discutere, nel derby di Madrid giocato in Arabia Saudita, è però soprattutto il faccia a faccia tra il tecnico dei Colchoneros
Diego Simeone e l’attaccante dei Blancos
Vinicius Junior. Cos’è successo? Nel primo tempo, Simeone si è avvicinato al brasiliano con un avvertimento: “Ricordati quello che ti dico, Florentino (Perez, il presidente del Real Madrid, ndr) ti caccerà via” le sue parole. Risposta di Vinicius? Una risata. Nella ripresa, il brasiliano è stato sostituito dall’allenatore del Real Xabi Alonso in virtù di una prestazione incolore, tra i fischi dello stadio di Gedda. Qui Simeone ha rincarato la dose, chiamando il brasiliano e portandosi la mano all’orecchio: “Ascolta, ascolta”.
 

 

Sull’episodio, che sta facendo molto discutere in Spagna, è intervenuto nel post-partita anche l’allenatore del Real Madrid Xabi Alonso: “Ho sentito quello che Simeone ha detto a Vinicius, non mi è piaciuto. Non si può parlare così, alcune cose oltrepassano il limite”. 

 

sport

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Marco D’Amore: “Non assolviamo Gomorra, indaghiamo dove nasce...

Vaga nudo e lascia droga davanti alla caserma...

David Bowie, a 10 anni dalla morte esce...

La storia di Fabrizio Corona da oggi in...

Portland, agenti federali feriscono due persone: ancora spari...

Gelo polare sta per finire, ritorna l’autunno nel...

Messico, Trump: “Inizieremo a colpire i cartelli della...

Proteste in Iran, Teheran accusa: “Violenze scatenate da...

Droni e missili ipersonici sull’Ucraina, Russia: “Risposta ad...

‘Tali e quali’, stasera venerdì 9 gennaio: lo...