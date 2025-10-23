News

Rapid Vienna-Fiorentina 0-3, Pioli cala il tris con Dzeko e Gudmundsson

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – La Fiorentina batte 3-0 il Rapid Vienna oggi, giovedì 23 ottobre, in un match della seconda giornata della 'fase campionato' di Conference League disputato all'Allianz Stadion della capitale austriaca. I gol dei viola portano la firma di Ndour al 9', Dzeko al 48' e Gudmundsson all'89'.  La squadra di Pioli è in vetta alla classifica di Conference League a punteggio pieno con 6 punti, quella di Stoeger resta invece ferma a zero.   
[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Il principe Andrea in cerca di dimora, potrebbe...

MotoGp, prove libere e prequalifiche in Malesia: orari...

Lituania, la denuncia: “Velivoli militari russi hanno violato...

Roma, è morto il 27enne vittima di un...

Gianni Morandi festeggia i 60 anni di ‘C’era...

Ucraina, bilaterale Zelensky-Meloni a margine del vertice Ue

Ucraina-Russia, Putin a Trump: “Le sanzioni Usa al...

Telefonata tra Sangiuliano e sua moglie Federica Corsini...

Messi, nessun ritiro: l’argentino rinnova con l’Inter Miami

In Manovra tagli alle metro di Roma, Milano...