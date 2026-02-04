News

Ragazza uccisa a Napoli, fermato nella notte il fratello

by Adnkronos
(Adnkronos) – È stato fermato nella notte Giuseppe Musella, 28 anni, fratello di Jlenia Musella, la 22enne uccisa con una coltellata alla schiena martedì pomeriggio nella periferia est di Napoli.  

A notificargli il decreto di fermo emesso d’urgenza dal pm di turno sono stati gli agenti della Squadra mobile di Napoli, che lo hanno rintracciato dopo una fuga durata alcune ore. L’accusa della Procura di Napoli è di omicidio volontario. 

Secondo la prima ipotesi, la giovane sarebbe stata accoltellata al culmine di una violenta lite in famiglia.  

cronaca

