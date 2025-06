Quattordicesima pensionati 2025, quando arriva e requisiti

(Adnkronos) – E' in arrivo la quattordicesima 2025 per i pensionati. Con una nota, l'Inps ha fatto sapere che con la mensilità di luglio sarà erogata ai titolari di pensione, aventi diritto, questa "somma aggiuntiva". La quattordicesima spetta ai pensionati: titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della stessa, gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria; di almeno 64 anni; con reddito complessivo fino a due volte il trattamento minimo annuo del Fondo Lavoratori Dipendenti (dal 2017) si legge sul sito dell'Inps.

Lavoratori dipendenti- fino a 15 anni di contributi, se la pensione è meno di 11.766,30 euro all'anno (1,5 volte il trattamento minimo), l'importo della quattordicesima è di 437 euro; se invece la pensione è maggiore, l'importo è di 336 euro. Da 15 a 25 anni di contributi, per una pensione inferiore a 11.766,30 euro all'anno, l'importo è di 546 euro; se maggiore, arriveranno 420 euro. Oltre i 25 anni di contributi, per chi ha una pensione sotto gli 11.766,30 euro, la quattordicesima sarà di 655 euro, se l'importo è inferiore riceverà 504 euro. Per i lavoratori autonomi: fino a 18 anni di contributi, chi ha una pensione minore di 11.766,30 euro all'anno, l'importo sarà di 437 euro, se maggiore avrà 336 euro. Da 18 a 28 anni di contributi: 546 euro o di 420 euro. Oltre i 28 anni di contributi, 655 euro o 504 euro. Il pagamento viene effettuato d’ufficio per i pensionati di tutte le gestioni sulla base dei redditi degli anni precedenti. Per coloro che perfezionano i prescritti requisiti entro il 31 luglio dell'anno di riferimento, la prestazione viene liquidata sulla rata pensionistica di luglio. Invece, per coloro che perfezionano i requisiti prescritti dal 1° agosto 2025 (pensioni gestite nei sistemi integrati) o dal 1° luglio 2025 (pensioni gestite nei sistemi della Gestione pubblica) al 31 dicembre 2025, e ai soggetti divenuti titolari di pensione nel corso del 2025, che rientrino nei limiti anagrafici e reddituali normativamente previsti, la quattordicesima viene, come di consueto, attribuita d’ufficio con la rata di dicembre 2025. —[email protected] (Web Info)