Putin: “Ucraina non ha fretta di finire guerra con mezzi pacifici”

(Adnkronos) – L’Ucraina “non ha alcuna fretta di porre fine alla guerra con mezzi pacifici”. Vladimir Putin si esprime così durante una visita ad un centro di comando delle forze armate. Il presidente della Russia punta ancora una volta il dito contro Kiev: l’Ucraina, secondo Putin, non starebbe lavorando per porre fine al conflitto in maniera pacifica. “Se le autorità di Kiev non desiderano risolvere la questione in modo pacifico, risolveremo tutti i compiti dinanzi a noi durante l’operazione militare speciale con la forza delle armi”, dice il presidente russo, che si confronta con i vertici militari.

A Putin viene riferito della liberazione della città di Hulyaypole nella regione di Zaporizhia e di quella di Dimitrov e Rodinskoe nel Donetsk. “Hulyaypole è la seconda città più grande della regione di Zaporizhia, la sua liberazione apre buone prospettive di offensiva”, dice il presidente, secondo cui “i militari hanno qualcosa di cui rallegrarsi riguardo ai risultati nella zona dell’operazione speciale”. “La creazione di una fascia di sicurezza lungo il confine tra Russia e Ucraina sta procedendo a buon ritmo e la Russia mantiene saldamente l’iniziativa. Tutti i compiti che le forze armate russe devono affrontare nell’operazione vengono eseguiti in conformità con il piano”, la sintesi diffusa dalla Tass.

Le parole di Putin arrivano mentre nuovi pesanti raid sono stati lanciati dalla Russia sull’Ucraina.

Inanto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato in Canada, dove è stato accolto dal premier Mark Carney, prima di recarsi in Florida, dove domani incontrerà Donald Trump. Per arrivare a un accordo di pace per l’Ucraina è necessaria “una Russia disposta a cooperare”, ha detto Carney aggiungendo: “Abbiamo i mezzi e la possibilità di arrivare a una pace giusta e duratura in Ucraina, ma questo richiede una Russia disposta a cooperare”. E ha condannato “la barbarie” di cui siamo stati testimoni questa notte.

Zelensky ha inoltre reso noto che avrà una call con gli alleati Ue durante la tappa in Canada prima del faccia a faccia con Trump.

—

internazionale/esteri

[email protected] (Web Info)