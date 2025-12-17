News

Psg-Flamengo: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)

by Adnkronos
(Adnkronos) – È il giorno della finale di Coppa Intercontinentale 2025. Oggi, mercoledì 17 dicembre, il Paris Saint-Germain sfida il Flamengo – in diretta tv e streaming – allo stadio Ahmed bin-Ali di Al Rayyan, in Qatar. I francesi di Luis Enrique arrivano all’appuntamento dopo aver trionfato, nella scorsa stagione, in Champions League, battendo l’Inter in finale con un netto 5-0, mentre i brasiliani hanno sollevato la Copa Libertadores.  

Il Psg è reduce dalla vittoria esterna contro il Metz, battuto 3-2 nell’ultima giornata di Ligue 1, mentre il Flamengo, nella Coppa Intercontinentale, ha già battuto Cruz Azul e Pyramids in semifinale. 

 

La finale tra Paris Saint-Germain e Flamengo è in programma oggi, mercoledì 17 dicembre, alle 18 ora italiana. Ecco le probabili formazioni: 

Psg (4-3-3): Chevalier; Zaire-Emery, Pacho, Marquinhos, Mendes; Fabian Ruiz, Vitinha, Neves; Kvaratskhelia, Doué, Barcola. All. Luis Enrique 

Flamengo (4-2-3-1): Rossi; Varela, Danilo, Pereira, Alex Sandro; Pulgar, Jorginho; Carrascal, De Arrascaeta, Samuel Lino; Bruno Henrique. All. Filipe Luis 

 

Psg-Flamengo sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, che la trasmetterà gratis e sarà quindi visibile anche per i non abbonati. La partita sarà inoltre disponibile anche in streaming sull’app e sulla piattaforma web di Dazn, sempre in modo gratuito. 

 

