Psg-Atletico Madrid: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)

(Adnkronos) –

Inizia il Mondiale per Club 2025. Oggi, domenica 15 giugno, il Paris Saint-Germain sfida l'Atletico Madrid – in diretta tv, anche in chiaro, e streaming – nella prima giornata del girone B allo stadio Rose Bowl di Los Angeles. I francesi del Psg sono reduci dal trionfo in Champions League, dove in finale hanno battuto l'Inter con un netto 5-0, dopo aver già conquistato campionato e coppa di Francia. I Colchoneros invece hanno chiuso la stagione al terzo posto in classifica, conquistando così la qualificazione alla prossima edizione di Champions League. Il girone B del nuovo, e ricchissimo, Mondiale per Club è completato dai brasiliani del Botafogo, che hanno da poco ufficializzato gli acquisti degli ex Serie A Arthur Cabral e Joaquin Correa, e dai padroni di casa dei Seattle Sounders. La sfida tra Paris Saint-Germain e Atletico Madrid è in programma oggi, domenica 15 giugno, alle 21 ora italiana. Ecco le probabili formazioni:

Paris Saint-Germain (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Ruben Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Llorente, Le Normand, Gimenez, Galán; Simeone, De Paul, Koke, Lino; Griezmann, Julian Alvarez. All. Simeone Paris Saint-Germain-Atletico Madrid sarà trasmessa in diretta, come tutte le partite del Mondiale per Club 2025, da Dazn, ma sarà visibile in tv anche in chiaro su Italia 1. Il match sarà disponibile in streaming sulla piattaforma di Dazn, su Mediaset Infinity e sul sito web di SportMediaset.