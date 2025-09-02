News

Prova a rubare dal borsone di Sinner, Jannik lo fulmina con lo sguardo

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) –
Tutti vogliono un 'pezzo' di Jannik Sinner, qualcuno anche troppo. Dopo la vittoria negli ottavi degli Us Open 2025 contro Alexander Bublik, match in cui il tennista azzurro si è imposto nettamente in tre set con il punteggio di 6-1, 6-1, 6-1, regalandosi il derby azzurro contro Lorenzo Musetti ai quarti. Al termine della partita il numero uno azzurro si è dovuto però difendere da un tentativo di 'furto' da parte di uno spettatore, che da bordocampo si è reso protagonista di un comportamento decisamente troppo invasivo. L'uomo, quando Sinner si è girato di spalle, ha allungato la mano per provare ad aprire la cerniera del suo borsone. Un chiaro modo per rubare qualcosa, un asciugamano, un indumento o qualsiasi tipo di souvenir, dal numero uno. Immediato però l'intervento della security che stava accompagnando il tennista italiano, che ha subito allontanato l'uomo. Anche Sinner si è accorto dell'accaduto e ha fulminato con lo sguardo lo spettatore, che poi ha unito le mani come per chiedere scusa.  —[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Costa d’Avorio, al via progetto Ferrero-Save the children...

Drake a Milano e a sorpresa sul palco...

Ucraina, Putin: “Russia minaccia per l’Europa? Non vogliamo...

Christian Vieri si prepara al padel… tra manicure...

Ia, ‘nel 2025 l’adozione nelle aziende italiane è...

Portiere di 13 anni aggredito da padre avversario,...

Casa Bianca: stasera alle 20 “annuncio” di Trump...

Chiuso in un sacchetto e gettato in una...

Israele, Ben-Gvir: “Chi riconosce lo Stato palestinese subirà...

Terremoto in Afghanistan, salgono a 1.124 i morti...