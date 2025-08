“Progetto emergenza incendi”, siglato a Erice protocollo d’intesa con la Fondazione Ettore Majorana

(Adnkronos) – È stato sottoscritto a Palermo il Protocollo d’Intesa tra la Regione Siciliana, il Comune di Erice e la Fondazione Ettore Majorana, finalizzato all’avvio del 'Progetto Emergenza Incendi', un’iniziativa strategica per la prevenzione, il monitoraggio e la gestione degli incendi boschivi nel territorio siciliano. Il progetto, nato a seguito degli approfondimenti emersi durante la 55ª e la 56ª edizione del 'Seminario sulle Emergenze Planetarie' svoltosi ad Erice, prevede l’istituzione di un Centro Studi Internazionale sulle Emergenze Incendi con sede nel Comune di Erice. Il Centro sarà un polo di ricerca e sperimentazione, aperto alla collaborazione con enti pubblici, università, operatori del settore e sviluppatori di tecnologie innovative. Tra gli obiettivi principali: la promozione della ricerca scientifica applicata alla prevenzione incendi; la creazione di un’area test sul territorio, nello specifico il bosco demaniale di San Matteo nel Comune di Erice, la formazione di operatori specializzati; la tutela del patrimonio naturale e urbano attraverso interventi mirati; la sensibilizzazione e il coinvolgimento delle comunità locali. A firmare il Protocollo: Daniela Toscano Pecorella, Sindaco del Comune di Erice, Giuseppa Savarino, Assessore al Territorio e Ambiente della Regione Siciliana, Salvatore Fabrizio Zichichi, Vicepresidente della Fondazione Ettore Majorana. Il Protocollo stabilisce l’impegno congiunto di tre enti nella realizzazione delle attività progettuali, nella condivisione dei dati e delle conoscenze scientifiche, nella promozione di soluzioni innovative e nella valorizzazione delle competenze territoriali. Il “Progetto Emergenza Incendi” si propone come modello pilota per affrontare in modo coordinato una delle principali emergenze ambientali del nostro tempo, con l’ambizione di diventare un riferimento a livello nazionale e internazionale. "Con il documento firmato oggi – afferma l'assessore al Territorio e Ambiente della Regione Siciliana Giuseppa Savarino – mettiamo in rete le migliori conoscenze per dotarci di strumenti sempre più moderni e innovativi nella prevenzione degli incendi. Per questo motivo, abbiamo accolto con grande interesse la proposta avanzata dalla fondazione Majorana per fare tesoro dei contributi scientifici e tecnologici elaborati, a livello internazionale, negli ultimi anni". Per il sindaco di Erice, Daniela Toscano Pecorella, "Erice è un territorio che custodisce un patrimonio naturale straordinario, ma anche fragile. La prevenzione degli incendi è per noi una priorità assoluta, non solo per proteggere il nostro ambiente, ma anche per tutelare la sicurezza dei cittadini e delle comunità locali. Con questo protocollo, mettiamo in campo una collaborazione concreta tra istituzioni, scienza e innovazione. Il fatto che proprio Erice ospiti il Centro Studi Internazionale sulle Emergenze Incendi è motivo di grande orgoglio sarà un presidio di competenza e operatività che porterà benefici non solo al nostro territorio, ma anche oltre i confini regionali. Siamo pronti a fare la nostra parte, convinti che la prevenzione passi anche dalla conoscenza, dalla formazione e da un impegno quotidiano condiviso". "Questo progetto – afferma il vicepresidente della Fondazione Ettore Majorana Salvatore Fabrizio Zichichi – nasce con un’impostazione fortemente operativa. Il Centro di Erice non sarà solo un luogo di studio, ma un nodo scientifico attivo, in grado di fornire strumenti e conoscenze utili a chi lavora ogni giorno sul campo per prevenire e affrontare gli incendi. La Fondazione Ettore Majorana metterà a disposizione le proprie competenze per coordinare attività di ricerca applicata e per connettere esperti, tecnologie e modelli d’intervento. L’obiettivo è chiaro, fare in modo che le soluzioni sviluppate non restino su carta, ma diventino risorse concrete per i territori, accessibili e tempestive". —[email protected] (Web Info)