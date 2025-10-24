News

Professioni, De Luca (Consulenti lavoro): “Non dimentichiamo passato ma guardiamo a futuro”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – "Non bisogna mai dimenticarsi del passato, da dove si arriva. Serve per guardare al futuro e per restare con i piedi per terra, perchè quando si sale tanto in alto e poi si cade ci si fa ancora più male. Questo non vuol tornare a fare solo quello che facevamo in passato, e cioè gli adempimenti, ma piuttosto guardare alle nuove sfide". Così Rosario De Luca, presidente del consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro, intervenendo alla convention nazionale dei consulenti del lavoro a Napoli, che celebra i 60 anni del consiglio nazionale dei professionisti.  
[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Omicidio Luciana Ronchi, ex resta in carcere. Gip:...

Vaccini, igienista Calabrò: “Anti-Rsv investimento di salute pubblica...

Vaccini, Castiglia (UniSs): “Per meningococco coperture basse, serve...

Vaccini, igienista Gabutti: “Aumentare coperture aiuta contrasto a...

Formazione, Temussi (Min.Lavoro): “Aumentare qualità e verificare soldi...

Vaccini, Siliquini (Siti): “In anziani e fragili un...

Sinner, è semifinale a Vienna: Bublik battuto nei...

Nuove opere d’arte contemporanea tra le vigne di...

Francia, ergastolo a donna che ha stuprato e...

Picchiato e torturato con l’olio bollente, sette arresti...