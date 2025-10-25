News

Professioni, De Luca (Consulenti lavoro): “Crescita esponenziale in ultimi 20 anni ma sguardo a futuro”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – "Queste sono occasioni in cui guardiamo alla crescita che è stata esponenziale negli ultimi 20 anni ma poi come impone la nostra indole guardando al futuro". Così, conversando con Adnkronos/Labitalia, Rosario De Luca, presidente del consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro in chiusura della convention nazionale dei professionisti a Napoli, in occasione dei 60 anni del consiglio nazionale della categoria.  "Non è una novità ritenere oggi il primo giorno dei prossimi 60 anni. Siamo soddisfatti per l'adesione totale dei dirigenti territoriali a questo che è stato un confronto verso il futuro", ha concluso De Luca.   
[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Carlo Verdone: “Da sindaco di Roma andrò in...

Genova, 27enne accoltellato dopo lite in discoteca: è...

Addio a Silvia Signorelli, storico ufficio stampa dei...

Serie A, oggi Napoli-Inter – Diretta

Serie A, pareggio 0-0 tra Como e Parma....

Lorenzo Bernard argento a mondiali paraciclismo su pista,...

Juventus, Tudor: “Non ho paura dell’esonero, so come...

Ucraina, Zelensky: “Attesi per il prossimo anno i...

Che Sinner a Vienna, batte ancora De Minaur...

Sanremo 2026, Carlo Conti: “Nicola Savino condurrà il...