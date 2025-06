Processo Pfas, 11 condanne e 4 assoluzioni

(Adnkronos) – La Corte d’assise di Vicenza oggi pomeriggio ha condannato, con pene che vanno dai 2 anni e 8 mesi fino a 17 anni e mezzo, undici tra manager e tecnici dalla ex Miteni di Trissino (Vicenza) per l’inquinamento causato da Pfas. La corte ha complessivamente inflitto pene per 141 anni contro i 121 anni e mezzo richiesti dai due pubblici ministeri Blattner e Fietta che avevano chiesto anche l’assoluzione per sei degli imputati. Di diverso avviso la corte, presieduta dalla giudice Antonella Crea, che invece ha mandati assolti solo quattro dei quindici imputati. Stabiliti anche risarcimenti milionari per tantissime parti civili a cominciare dai 58 milioni riconosciuti al ministero dell’Ambiente. La lettura della sentenza è stata accolta da applausi e abbracci tra i membri dei vari comitati che hanno seguito l’intero processo e in prima fila dalle Mamme No Pfas. —[email protected] (Web Info)