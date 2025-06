Primo caldo, anche i cinghiali in spiaggia a Castel Gandolfo – Video

(Adnkronos) –

Una famiglia di cinghiali a spasso per la spiaggia di Castel Gandolfo. E' successo domenica pomeriggio, quando gli ospiti di uno dei circoli del lungolago hanno visto una madre e un cucciolo attraversare l'arenile tra lettini e ombrelloni e fermarsi a mettere il muso in qualche borsa, lasciata incustodita sulle sdraio. Tra qualche spavento e i tanti impegnati a filmare l'incredibile scena, gli animali si sono allontanati per proseguire la loro ricerca di cibo nelle spiagge successive. Subito dopo però i bagnanti sono stati sorpresi dalle grida disperate di altri due piccoli rimasti indietro: i cuccioli hanno percorso di corsa l'arenile per ricongiungersi al resto della famiglia.