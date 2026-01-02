Prima perturbazione del 2026 in arrivo, ecco freddo e piogge intense: le previsioni meteo

(Adnkronos) – Freddo, piogge intense e maltempo sull’Italia. Il 2026 si apre con l’arrivo di una prima perturbazione, colpendo in particolar modo il Centro-Sud. Il peggioramento, atteso nel primo weekend dell’anno, risparmierà in parte e al momento il Nord, dove le condizioni saranno più stabili almeno fino all’inizio della nuova settimana. Sono queste le previsioni meteo degli esperti per la giornata di oggi, venerdì 2 gennaio, e per i giorni a venire.

Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it, conferma il peggioramento del tempo atteso nel corso di venerdì 2 gennaio con le prime piogge in particolare su Toscana, Lazio e Campania. Si tratterà tuttavia solo di un’anticipazione di quanto avverrà nel primo weekend del 2026, caratterizzato dal transito di un secondo e più intenso impulso instabile.

Già sabato 3 gennaio sono attese precipitazioni su Marche, bassa Toscana, Lazio e Campania. Da segnalare anche forti raffiche di Libeccio lungo le coste di Liguria e Toscana, con un possibile rischio di mareggiate sui litorali maggiormente esposti.

La fase più critica del maltempo è prevista per domenica 4 gennaio, quando un vortice depressionario andrà ad approfondirsi sui mari italiani, determinando un ulteriore e marcato peggioramento delle condizioni atmosferiche. Le piogge più intense sono attese su Grossetano, Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo; possibili rovesci anche su Gargano, Sardegna, Calabria e Campania. La neve tornerà a cadere in modo abbondante lungo i settori interni dell’Appennino, con fiocchi oltre i 1500-1600 metri di quota.

Situazione diversa al Nord, dove prevarranno condizioni più stabili e soleggiate, ma con temperature in sensibile calo a causa dell’afflusso di masse d’aria di origine artica. Attenzione infine alle forti raffiche di Bora sull’alto Adriatico, che accentueranno la sensazione di freddo.

Gli ultimi aggiornamenti confermano poi una fase decisamente più dinamica e fredda in avvio della prossima settimana. L’afflusso di correnti d’aria di origine artica, in discesa dal Nord Europa verso il bacino del Mediterraneo, favorirà la formazione di un ciclone capace di innescare precipitazioni diffuse e violente raffiche di vento già a partire da lunedì 5 gennaio.

Venerdì 2. Al Nord: da nuvoloso a poco nuvoloso, piovaschi in Liguria. Al Centro: piogge irregolari sulle tirreniche. Al Sud: piogge sparse in Campania.

Sabato 3. Al Nord: soleggiato. Al Centro: piogge sulle tirreniche. Al Sud: piogge sparse in Campania.

Domenica 4. Al Nord: soleggiato, ma con nubi in aumento. Al Centro: forti piogge con neve in montagna oltre i 1500 metri. Al Sud: pioggia in Campania e Gargano

Tendenza: fase di intenso maltempo in arrivo in particolare al Centro Sud. Molto freddo al Nord.

