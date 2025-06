Premio Friuli Storia, in finale Fumian, Corni e Scherbakova

(Adnkronos) – Il commercio internazionale del grano, l'occupazione di Friuli e Veneto durante la Prima Guerra mondiale e la storia dell'Unione Sovietica riletta attraverso le vicissitudini familiari sono i temi dei tre libri finalisti alla XII edizione del Premio nazionale di storia contemporanea Friuli Storia. Li firmano rispettivamente gli accademici e saggisti Carlo Fumian, che ha intrecciato storia economica, geopolitica e trasformazioni tecnologiche in "Pane quotidiano. L'invisibile mercato mondiale del grano tra XIX e XX secolo" (Donzelli; Gustavo Corni, che ha indagato "L'Italia occupata 1917-1918. Friuli e Veneto orientale da Caporetto a Vittorio Veneto" (Gaspari); e il Premio Nobel per la Pace Irina Scherbakova, autrice di "Le mani di mio padre. Una storia di famiglia russa" (Mimesis). A scegliere i tre finalisti è stata la giuria scientifica, presieduta dallo storico Tommaso Piffer e composta da Elena Aga Rossi, Roberto Chiarini, Ernesto Galli della Loggia, Ilaria Pavan, Paolo Pezzino, Silvio Pons, Andrea Possieri e Andrea Zannini. "Forse mai come quest'anno – spiega il presidente della giuria e direttore scientifico di Friuli Storia, Tommaso Piffer – in finale gareggiano tre volumi così diversi tra di loro, per argomento e anche per approccio storiografico. Ma proprio questo, oltre alla qualità dei lavori, rende la terzina particolarmente interessante: un invito ai lettori ad addentrarsi al di fuori di quelle che sono le proprie letture abituali. Il premio Friuli Storia nasce per creare nuovi lettori di storia, proponendo dei saggi storici a chi non li legge abitualmente, oppure proponendo testi inusuali a chi già ha familiarità con questo genere". La parola passa ora a una Giuria di 360 lettori diffusi in tutta Italia, chiamati a scegliere il vincitore: si esprimeranno entro la fine del mese di agosto. La proclamazione è prevista il prossimo settembre e la cerimonia di premiazione è in calendario a Udine lunedì 25 ottobre. Dei 360 lettori, 252 hanno già partecipato in passato, mentre 108 sono alla prima esperienza. I 360 lettori sono parte di una comunità di appassionati di storia che comprende ormai oltre 1200 persone, dal 2024 integrate in un Circolo della Storia che vuole diventare riferimento per tutti gli appassionati a livello nazionale. Il Premio Friuli Storia è realizzato con il contributo di Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Fondazione Friuli, Banca di Udine Bcc, Comune di Udine e Poste Italiane Spa. I tre libri finalisti del Premio Friuli Storia 2024 offrono un affresco di storiografia contemporanea: la monografia di Gustavo Corni si concentra su un episodio cruciale e spesso trascurato della storia italiana, l'occupazione austro-tedesca del Friuli e del Veneto orientale dopo Caporetto. Carlo Fumian firma invece un saggio di respiro globale e lungo periodo, che intreccia storia economica, geopolitica e trasformazioni tecnologiche per raccontare come il grano, da bene locale e fragile, sia diventato una merce planetaria. Infine, Irina Scherbakova (premio Nobel 2022) propone un'opera ibrida, che unisce il racconto autobiografico alla grande storia russa del Novecento. Attraverso la vicenda della sua famiglia, ricostruisce le ferite lasciate dalle repressioni sovietiche, dalle guerre e dalle illusioni della rivoluzione, con uno sguardo personale e toccante. —[email protected] (Web Info)