Poste, ricavi record a 6,5 mld in primi 6 mesi +5% su anno

(Adnkronos) – Ricavi record per Poste italiane nei primi sei mesi del 2025, in crescita del 5% anno su anno e pari a 6,5 miliardi di euro, con il contributo di tutte le aree di business. E' quanto emerge dai risultati diffusi dal gruppo. (Video) Nel segmento corrispondenza, pacchi e distribuzione, i ricavi del gruppo Poste italiane del primo semestre del 2025 raggiungono 1,9 miliardi di euro, con una crescita del 1,1% anno su anno (960 milioni nel secondo trimestre del 2025, con una crescita del 0,7% anno su anno). I ricavi dei servizi finanziari nel 1° semestre ammontano a 2,8 miliardi, +5,7% anno su anno ( 1,4 miliardi nel secondo trimestre, +5,8% anno su anno). I ricavi dei servizi assicurativi nel primo semestre si attestano a 906 milioni, +9,5% anno su anno (464 milioni nel secondo trimestre del 2025, + 8% anno su anno). I ricavi dei servizi Postepay nel primo semestre del 2025 ammontano a 802 milioni, con una crescita del 5,4% anno su anno ( 404 milioni nel secondo trimestre del 2025, con una crescita del 5,7% anno su anno). E ancora nel primo semestre, i costi totali ammontano a 5,3 miliardi, in crescita del 3,9% anno su anno ( 2,6 miliardi nel secondo trimestre del 2025, in crescita del 3,3% anno su anno). Nel dettaglio, i costi ordinari del personale nel 1° semestre del 2025 si attestano a 2,9 miliardi, in crescita del 3% anno su anno (1,4 mld nel 2° trimestre, + 3,4% anno su anno); i costi non-hr raggiungono 2,3 miliardi, +5,6% anno su anno, nel primo semestre del 2025, (1,1 miliardi nel secondo trimestre del 2025, +6% anno su anno). Nel primo semestre, il risultato operativo (ebit) adjusted ha raggiunto 1,7 miliardi, con una crescita del 11,5% anno su anno ( 864 milioni nel 2° trimestre del 2025, +10,4% anno su anno), grazie a maggiori ricavi e alla continua attività di razionalizzazione dei costi.