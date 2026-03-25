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Porto di Civitavecchia, prosegue confronto su professioni settore turistico

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(Adnkronos) – Si è svolto questa mattina, presso l’Aula Calamatta del Comune di Civitavecchia, il secondo tavolo di confronto sul lavoro dedicato alle criticità che interessano alcune figure professionali operanti all’interno del porto, con particolare riferimento al settore turistico. All’incontro hanno preso parte l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, rappresentata dal dirigente della Comunicazione e Promozione Malcolm Morini e l’assessore alle Attività Produttive Piero Alessi. Presenti anche i rappresentanti sindacali di Cgil, Uil e Usb, insieme alle associazioni di categoria Cna e Confcommercio, nonché l’Associazione Nazionale Accompagnatori e Guide (Agilo) e Assoguide. 

Il confronto si è svolto in un clima di costruttiva collaborazione, dando continuità al percorso già avviato nel precedente incontro, con l’obiettivo condiviso di individuare soluzioni concrete per il miglioramento delle condizioni di lavoro, il rafforzamento delle tutele e l’innalzamento dei livelli di sicurezza per le categorie professionali coinvolte. 

Il tavolo rappresenta un ulteriore passo avanti in un percorso condiviso tra istituzioni, parti sociali e associazioni di categoria, che proseguirà nei prossimi mesi con ulteriori momenti di confronto, al fine di garantire risposte efficaci e strutturate alle esigenze del comparto. 

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