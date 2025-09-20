News

Pontida, la contestazione e il ‘vaffa’ dei giovani leghisti a Calenda

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – "Ripetiamolo a Calenda e a quei quattro sfigati incamiciati in spiaggia hanno voluto applaudire a quello che diceva Calenda, devono decidere se stare con noi o contro di noi. Calenda vaffanc…o" è il coro che si è alzato dal pratone di Pontida. Un gruppo composto da un centinaio di giovani leghisti, provenienti da Como, Bergamo, Brescia e dal Veneto, ha acceso fumogeni e intonato slogan contro il leader di Azione, Carlo Calenda, reo di aver partecipato alla festa di Forza Italia Giovani a San Benedetto del Tronto. Esposti anche striscioni in ricordo di Charlie Kirk, contro i maranza: 'Il vostro silenzio uccide due volte, #CharlieKirkviveinnoi'; 'Antifa terroristi', 'Islamizzazione = Remigrazione!', 'Lega anti-maranza, remigrazione avanza!'. ''Quando i buoi padani muggiscono dal prato di Pontida 'Calenda vaffanculo' sai di essere nel giusto'', la replica su X del leader di Azione ai contestatori padani.  —[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Bologna-Genoa 2-1, decide Orsolini su rigore: rimonta (con...

Alpinista precipita per 80 metri e muore sulle...

Il papà-coach di Cobolli: “Laver Cup emozione per...

Lupo abbattuto a Trento, Brambilla contro Fugatti: “Ora...

Azzannato alla testa dal cane di famiglia, grave...

“Grave quello che fanno nel Sinai”, Israele chiede...

Coca Cola Hbc Italia Fontana: “Lavoratori e territorio...

Trump insulta Letterman: “Sopravvalutato e perdente”

Vela, Zangrillo: “America’s Cup in Italia sottolinea importanza...

Formula 1, la griglia di partenza del Gp...