Polonia, il candidato di destra Karol Nawrocki vince le presidenziali

(Adnkronos) – Il candidato dell'opposizione populista di destra Karol Nawrocki , sostenuto dal partito Diritto e Giustizia (PiS), ha vinto le elezioni presidenziali in Polonia, sconfiggendo il suo rivale filoeuropeo Rafał Trzaskowski , in una sfida serratissima al ballottaggio. Secondo i risultati ufficiali, Nawrocki ha ottenuto il 50,89% dei voti, mentre Trzaskowski il 49,11%. La vittoria di Nawrocki rappresenta un duro colpo per il governo di coalizione guidato da Donald Tusk e si prevede che prolungherà l'attuale stallo politico nel Paese, oltre a complicarne la posizione in Europa. I risultati arrivano dopo una sorprendente inversione di tendenza: il primo exit poll pubblicato subito dopo la chiusura delle urne aveva dato per scontato una vittoria risicata di Trzaskowski, con uno scarto di 0,6 punti percentuali, spingendolo a dichiarare vittoria. Nawrocki non si è arreso, affermando di essere fiducioso di vincere una volta contati tutti i voti. "Vinceremo e salveremo la Polonia ", ha detto. "Dobbiamo vincere stasera". Nel corso di una campagna elettorale aspramente combattuta e spesso tesa nelle ultime settimane, i due uomini hanno offerto visioni molto diverse della Polonia e l'esito della corsa avrà enormi implicazioni per il futuro politico del Paese, data la capacità del presidente di porre il veto sulla legislazione governativa.