News

Polonara e la lotta con la leucemia mieloide: “Abbiamo trovato una donatrice”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) –
Achille Polonara continua la sua lotta contro la leucemia mieloide. Il cestista italiano, trasferitosi nelle scorse settimane alla Dinamo Sassari, ha raccontato oggi, lunedì 15 settembre, i progressi nelle cure contro la malattia: "Abbiamo trovato una donatrice. Si tratta di una ragazza americana compatibile al 90%", ha spiegato al Corriere della Sera, "sono stato fortunato, c’erano due donatori compatibili al 90%, anche un ragazzo tedesco, ma hanno optato per lei perché sono riusciti a mettersi in contatto subito".  Polonara ora si sottoporrà quindi al trapianto di midollo osseo: "Dopo il ricovero di domani dovrò fare un ciclo di chemioterapia che durerà 5-6 giorni. Il trapianto dovrebbe avvenire attorno al giorno 23-24 settembre".  —[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Bullismo, Youth4Love di ActionAid raggiunge L’Aquila, è forma...

Seminari Dop-incontri d’autore al Consorzio tutela bufala campana

Reggio Emilia, bloccato con il taser: morto 41enne

Il buen retiro di re Carlo è la...

Giustino, chi era Matilda Ferrari: promessa del pattinaggio...

Unicamillus, entro 22 settembre iscrizioni a corsi laurea...

Energia, le cose da sapere per voltura, switching...

Fdi, Roscani (Gioventù nazionale): “Torna Fenix, alla festa...

Fognini: “Sinner ‘quadrato’, Alcaraz si diverte. Ballando con...

Infanzia, Mattarella: “Ucraina, 7 ottobre, Gaza, peso inciviltà...