Pogba, attacco alla Juve: “Durante squalifica non mi hanno aiutato, eravamo in guerra”

Paul Pogba si prepara a tornare in campo. Il centrocampista francese, reduce dalla squalifica, poi ridotta, per il caso doping che lo ha riguardato e dalla conseguente rescissione del suo contratto con la Juventus, si prepara a firmare un contratto biennale con il Monaco. Pogba esordirà quindi in Ligue 1, dopo una carriera spesa tra Premier League, con la maglia del Manchester United, e quella della Juve, ma interrottasi dopo la sua positività al testosterone. Pogba ha parlato proprio del suo periodo di squalifica, non risparmiando frecciate al club bianconero: "Alla Juventus avevo chiesto aiuto, ma mi è stato negato", ha detto amareggiato Paul in un'intervista rilasciata alla tv francese Tf1, "avevo chiesto ad esempio la possibilità di fare dei massaggi, di avere un preparatore atletico visto che facevo sempre parte della squadra. Ne avevo diritto, ma non mi hanno sostenuto, e questo mi ha colpito, non ne ho capito il motivo. Credevo di essere in guerra con l'antidoping, non con la Juventus". Proprio la squalifica è stata alla base del suo addio alla Juve: "Non potevo portare i miei figli a scuola passando ogni giorno davanti allo stadio e al centro di allenamento sapendo che non avrei potuto giocare lì per molto tempo. E proprio i miei figli mi chiedevano quando sarei tornato e quando sarebbero potuti tornare a vedermi allo stadio".