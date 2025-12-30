News

Pnrr, dall’Ue via libera all’ottava rata all’Italia: erogati 12,8 miliardi

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – “Oggi la Commissione Europea ha erogato l’ottava rata del Pnrr italiano, pari a 12,8 miliardi di euro. Un risultato che conferma il ritmo solido di attuazione del Piano e la qualità delle riforme e degli investimenti realizzati”. Così sui social il vicepresidente della Commissione Europea, Raffaele Fitto.  

“Questa nuova tranche – aggiunge – sostiene interventi strategici in settori chiave come pubblica amministrazione, appalti pubblici, economia circolare, gestione dell’acqua, digitalizzazione, energie rinnovabili, contrasto alla povertà energetica, turismo, istruzione, ricerca, innovazione, occupazione, assistenza domiciliare e ricerca medica, con benefici già concreti per cittadini e imprese in tutto il Paese”. 

economia

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Re Carlo e l’onorificenza… per la tata: il...

Droni contro casa Putin, Ucraina: “Da Russia nessuna...

Russia, segnale all’Europa: missili Oreshnik schierati in Bielorossia

Taiwan, esercitazioni militari Cina: 130 aerei vicino all’isola,...

Madre e figlia morte a Campobasso, tutte le...

Mara Venier in ospedale e l’intervento all’occhio: “Chiudo...

Potenziavano i motori delle e-bike: sequestrate 295 bici...

Lavoro, addio curriculum: il nuovo metodo di assunzione

Montagna e benessere, come lo sci trasforma il...

Manovra, oggi il voto finale. Giorgetti: “Pensioni? Vedremo...