Playoff Serie B, vincono l’andata Juve Stabia e Spezia

Si è giocata in serie B l'andata delle semifinali dei playoff promozione, a vincere la Juve Stabia in casa per 2-1 contro la Cremonese e lo Spezia 2-0 a Catanzaro. Il ritorno è previsto domenica 25 maggio con il ritorno a Cremona alle 17:15 e alle 19:30 a La Spezia. Nella partita giocata al Romeo Menti di Castellammare di Stabia i padroni di casa, arrivati al 5º posto in campionato e capaci di surclassare 1-0 il ben più quotato sulla carta Palermo, vincono contro la Cremonese, arrivata sopra di loro con 6 punti di differenza e mai sconfitta dai campani nei 4 precedenti. A segno per gli stabiesi Pierobon al 34' e il giustiziere dei siciliani Adorante al 58'. Per gli ospiti a segno al 76' Johnsen, 13 minuti dopo il rigore sbagliato dal compagno De Luca. Risultato che sta stretto alla Juve Stabia che ha dominato per la maggior parte della partita e che conquista la possibilità di avere due risultati buoni su tre a Cremona. Gli ospiti per lunghi tratti sono stati impalpabili ma che sperano nel passaggio del turno grazie all'unico momento di disattenzione della retroguardia di casa al momento del gol. Allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro lo Spezia, 3º in campionato, regola la squadra di casa nel secondo tempo con le reti di Di Serio al 49' e la punizione imprendibile di Francesco Pio Esposito al 60'. Dopo i primi 90 minuti la squadra di D'Angelo ha messo un'ipoteca sul passaggio in finale, con il Catanzaro che dovrà per forza vincere con 3 gol di scarto allo stadio Alberto Picco di La Spezia.