Pistoia, tecnico muore travolto da un letto che stava riparando in una Rsa

(Adnkronos) – Morte sul lavoro a Pescia (Pistoia). Un tecnico è stato travolto e ucciso dal letto anti decubito che stava riparando, nella serata di venerdì 13 febbraio. L’incidente si è verificato in una Rsa. Immediato l’allarme al 118, lanciato dal personale che era in servizio. I soccorritori hanno iniziato subito le manovre rianimatorie, ma per l’uomo non c’è stato niente da fare.  

Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri per capire cosa abbia causato il crollo della struttura che il tecnico stava riparando. 

