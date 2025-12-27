News

Pisa-Juventus: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

by Adnkronos
(Adnkronos) – Torna in campo la Juventus. I bianconeri sfidano oggi, sabato 27 dicembre, il Pisa – in diretta tv e streaming – nella 17esima giornata di Serie A. La squadra di Spalletti è reduce dalla vittoria nel big match contro la Roma, battuta 1-0 all’Allianz Stadium, mentre quella di Gilardino ha agguantato un pareggio in extremis a Cagliari nell’ultimo turno, in un match terminato 2-2. 

 

La sfida tra Pisa e Juventus è in programma oggi, sabato 27 dicembre, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni: 

Pisa (3-5-2): Semper; A. Caracciolo, Canestrelli, Bonfanti; I. Tourè, Piccinini, Aebischer, Hojholt, Angori; Tramoni, Meister. All. Gilardino 

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Koopmeiners; McKennie, K. Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceicao, Yildiz, Openda. All. Spalletti 

 

Pisa-Juventus sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv, ma anche su quelli SkySport. Il match sarà disponibile in streaming sull’app SkyGo, su NOW e sulla piattaforma Dazn. 

 

sport

