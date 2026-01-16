News

Pisa-Atalanta: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Torna in campo l’Atalanta. Oggi, venerdì 16 gennaio, la Dea affronta il Pisa – in diretta tv e streaming – nella trasferta della 21esima giornata di Serie A. La squadra di Palladino è reduce dalla vittoria per 2-0 contro il Torino alla New Balance Arena, mentre quella di Gilardino ha pareggiato contro l’Udinese per 2-2 dell’ultimo turno di campionato. 

 

La sfida tra Pisa e Atalanta è in programma oggi, venerdì 16 gennaio, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni: 

Pisa (3-4-2-1): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Leris, Marin, Aebischer, Angori; Tramoni, Moreo; Meister. All. Gilardino. 

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Scamacca. All. Palladino 

 

Pisa-Atalanta sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv, ma anche su quelli SkySport. Il match sarà inoltre disponibile sull’app SkyGo, su NOW e sulla piattaforma web Dazn. 

 

sport

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Groenlandia, 100 soldati europei sull’isola? “Per Trump non...

Julio Iglesias: “Contro di me accuse totalmente false,...

Milano, uomo trovato morto in casa con un...

Circular Economy Act, cos’è e a cosa serve...

Gaza, Trump: “Formato Consiglio per la pace, Hamas...

Tali e Quali, stasera venerdì 16: ospiti e...

Meloni in Giappone, incontro con Takaichi: “Crediamo molto...

Meloni posta foto con Takaichi stile manga

Usa, terremoto in Oregon: la scossa di magnitudo...

Prostata, svelata la rotta segreta delle infezioni: la...