Pippo Baudo, Pieraccioni: "La prima e ultima volta che l'ho visto ero in mutande"

by Adnkronos
(Adnkronos) – Tra i tanti ricordi per la scomparsa di Pippo Baudo, c'è anche quello di Leonardo Pieraccioni che sui social condivide un aneddoto divertente. "A Roma dopo lo Show del Trio – scrive l'attore e regista toscano – mi stavo cambiando, ero in mutande, spalanca la porta senza bussare, mi viene incontro a grandi falcate, penso 'non gli è piaciuto lo show e mi vuole picchiare', mi arriva vicino mi stringe forte una spalla e mi dice convinto: 'la canzone su tua figlia!' annuisce e mi fa il pollice insù, si volta, riparte, si richiude la porta alle spalle".  "Io rimango in silenzio a pensare che la prima e ultima volta che ho visto Baudo non ho detto nulla ed ero in mutande. Evviva il Grande Pippo", conclude Pieraccioni. —[email protected] (Web Info)

