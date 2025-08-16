News

Pippo Baudo, Nancy Brilli: “Un vero maestro, ti faceva sentire una star”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – "Ci sono persone che definiscono il termine Maestro. Pippo era uno di loro. Non c’era prima, non c’è stato dopo, qualcuno che, presentandoti, ti facesse sentire così star. Potevi essere Freddy Mercury o un Ciro Cocozza qualunque. E amava davvero il suo lavoro, e lo conosceva profondamente". Così Nancy Brilli commenta all'Adnkronos la morte di Pippo Baudo. Un'eredità, secondo l'attrice, impossibile da replicare: "Negli anni ho visto diversi aspiranti pippibaudi, ma era irraggiungibile. Anche quando gliene dicevano di tutti i colori". E conclude: "Magister praeclarissimus, ce ne fossero, di professionisti così".  —[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Pippo Baudo, Morandi: “Mi aiutò a superare un...

Pippo Baudo, Max Giusti: “Era la verità, se...

Pippo Baudo, Belli: “Un vero maestro di tv,...

Pippo Baudo, Arbore: “Rappresentava una tv che adesso...

Pippo Baudo, Meloni: “Ha fatto la storia della...

Pippo Baudo, Katia Ricciarelli: “Perdiamo il numero 1,...

“Addio al più grande”, da Bruno Vespa a...

Da Heather Parisi a Lorella Cuccarini, ‘Super Pippo’...

Pippo Baudo, i matrimoni e i figli: la...

Pippo Baudo, Alba Parietti: “Sei stato più grande”