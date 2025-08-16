News

Pippo Baudo, Morandi: “Mi aiutò a superare un momento di crisi”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Gianni Morandi in un post social ricorda Pippo Baudo, morto oggi, sabato 16 agosto, all'età di 89 anni."Sono molto addolorato" scrive. "Se n'è andato Pippo Baudo. Ha tenuto compagnia a tutti gli italiani per 60 anni e più. Un maestro, un musicista, un conduttore, uno straordinario organizzatore di spettacoli come il Festival di Sanremo, Canzonissima, Fantastico".  "Io, personalmente, gli devo molto, mi aiutò a superare il mio periodo di crisi, agli inizi degli Anni '80, con i suoi preziosi consigli e invitandomi alle sue trasmissioni. Grazie Pippo, per quello che hai fatto per me e per la tua amicizia. Ti vorrò sempre bene". —[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Pippo Baudo, Nancy Brilli: “Un vero maestro, ti...

Pippo Baudo, Max Giusti: “Era la verità, se...

Pippo Baudo, Belli: “Un vero maestro di tv,...

Pippo Baudo, Arbore: “Rappresentava una tv che adesso...

Pippo Baudo, Meloni: “Ha fatto la storia della...

Pippo Baudo, Katia Ricciarelli: “Perdiamo il numero 1,...

“Addio al più grande”, da Bruno Vespa a...

Da Heather Parisi a Lorella Cuccarini, ‘Super Pippo’...

Pippo Baudo, i matrimoni e i figli: la...

Pippo Baudo, Alba Parietti: “Sei stato più grande”