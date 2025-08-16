News

Pippo Baudo, Mara Venier in lacrime: “Notizia devastante”

by Adnkronos
(Adnkronos) – Non trattiene le lacrime Mara Venier, ricordando Pippo Baudo in collegamento con lo speciale del Tg1 sulla scomparsa del presentatore, morto oggi 16 agosto 2025 all'età di 89 anni. "Tanti anni di confronti, di consigli, mi è sempre stato vicino. Ci siamo sempre voluti bene e questa notizia è per me devastante, non me l'aspettavo", dice Venier. "Un gran pezzo di vita che se ne va con lui, stasera sto malissimo". "Era molto di più che il lavoro, abbiamo lavorato molto insieme però Pippo era un amico e un punto di riferimento vero e importante della mia vita".   —[email protected] (Web Info)

