Pippo Baudo, l’annuncio quasi in diretta di Cristina D’Avena: “Ci ha lasciato una persona stupenda”

by Adnkronos
(Adnkronos) – "Facciamo un applauso a Pippo Baudo, persona stupenda, che ci ha lasciato qualche minuto fa". In un video sui social Cristina D'Avena ha annunciato quasi in diretta la morte di Pippo Baudo oggi, sabato 16 agosto, dal palco. Poche parole seguite da un sentito applauso del pubblico che ha urlato "Pippo, Pippo".  "Io lo conoscevo, era un'istituzione e un uomo incredibile, quindi, vorrei dedicare questo concerto proprio al grande Pippo Baudo, che sicuramente ci starà ascoltando. Grazie Pippo per tutto quello che hai fatto".  —[email protected] (Web Info)

