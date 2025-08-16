News

Pippo Baudo, i matrimoni e i figli: la vita privata

by Adnkronos
by Adnkronos

(Adnkronos) – Pippo Baudo, morto oggi 16 agosto 2025 all'età di 89 anni, è stato padre di due figli: Alessandro, avuto da Mirella Adinolfi, nato nel 1962 e riconosciuto dal presentatore nel 1996 dopo una breve vicenda legale, e Tiziana, che è stata sua segretaria e assistente, nata nel 1970 dal suo matrimonio con Angela Lippi. Baudo è diventato nonno di Nicholas e Nicole (2010), gemelli figli di Tiziana, e di Sean (1990), figlio di Alessandro, che lo ha reso bisnonno.  Dopo una relazione di sette anni con Alida Chelli ed una più breve con Adriana Russo, il 18 gennaio 1986 si sposò in seconde nozze con la cantante lirica Katia Ricciarelli, dalla quale si è separato nel 2004. —[email protected] (Web Info)

