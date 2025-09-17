News

Piemonte, Pro Vita Famiglia: “Accelerano sul suicidio assistito e negano cure a migliaia di malati”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Pro Vita & Famiglia onlus rilancia e fa propria la denuncia dell’Unione per la Promozione Sociale (OdV): l’Asl di Torino ha avviato l’iter per nominare una Commissione per il suicidio assistito dopo la richiesta di un cittadino di Chivasso di accedere a tale procedura. "Tutto questo mentre, in Piemonte, oltre 3 mila malati non autosufficienti restano senza le cure e l’assistenza garantite per legge dai Lea". "È un paradosso gravissimo: chi soffre e chiede cure riceve come risposta la morte. La Regione Piemonte, guidata da una maggioranza di centrodestra, deve intervenire subito per fermare questa fuga in avanti e rafforzare assistenza sanitaria, cure palliative, servizi domiciliari e residenziali. Secondo la stampa, infatti, nel solo 2025 ben 937 malati cronici non autosufficienti si sono visti negare le cure, mentre altri 2.228 attendono ancora una risposta", ha detto Antonio Brandi, presidente di Pro Vita & Famiglia onlus. —[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Giornata sicurezza cure, a Roma incontro su simulazione...

Neonata morta al ‘Nido’ di Testaccio, autopsia: “Non...

“Non più di 20 studenti in aula”, la...

Mici, Leone (Amici Italia): “Nella maggioranza dei pazienti...

“Sei grassa e brutta”, picchia e insulta moglie...

Livorno, carcassa di balenottera spiaggiata davanti alla Terrazza...

Agricoltura, Caputo (Regione Campania): “Con Campania Mater costruiamo...

Agricoltura, Lollobrigida: “Campania eccellenza da proteggere. Governo mai...

Pedaggi autostradali, verso nuove tariffe. Zaccheo (Art): “Tuteliamo...

Genocidio, cosa significa: origine e storia del termine