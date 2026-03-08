News

Petrolio finisce nelle fogne, strade di Teheran in fiamme dopo i raid

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Dopo i raid di Usa e Israele contro cinque raffinerie di petrolio a Teheran, in Iran, le fiamme si sono riversate anche sulle strade della capitale. Nelle immagini diffuse sui social, è possibile vedere il fuoco scaturito dal carburante finito nelle fogne e nei canali di drenaggio. 

Gli Stati Uniti e Israele hanno colpito ieri sera cinque impianti petroliferi durante gli attacchi notturni nella capitale iraniana e nei suoi dintorni, ha dichiarato alla televisione di Stato Keramat Veyskarami, amministratore delegato della National Iranian Oil Products Distribution Company. “La scorsa notte, quattro depositi di petrolio e un centro di trasporto di prodotti petroliferi a Teheran e nell’Alborz sono stati attaccati da aerei nemici”, ha aggiunto il funzionario. “Sono state danneggiate 5 strutture. L’incendio è stato domato”. 

 

internazionale/esteri

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Paralimpiadi Milano Cortina, Perathoner primo oro per l’Italia

Ucraina, l’analisi di Putin: “Crisi colpa di errore...

Meloni, pomeriggio a Tivoli da mamma: in tribuna...

Il nuovo elogio di Trump a Meloni diventa...

Acidini e Jatta: “Su nuove attribuzioni Michelangelo serve...

Genova, diciassettenne accoltellato alla schiena in centro storico

Acidini: “Michelangelo genio globale che continua a emozionare”

Coppa del Mondo, Curtoni vince SuperG Val di...

Allarme in Iran: “Rischio piogge acide dopo raid...

Carburanti, l’ondata di rincari continua: schizzano i prezzi...