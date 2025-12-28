News

Pestaggio del sindaco di Castiglione del Genovesi, indagini anche sull’attività politica

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – I carabinieri della compagnia di Salerno indagano a 360 gradi sulla violenta aggressione ai danni di Carmine Siano, il sindaco di Castiglione del Genovesi, rimasto ferito in seguito ad un pestaggio a colpi di spranga.  

Secondo la ricostruzione, venerdì sera l’aggressore incappucciato lo ha atteso sotto casa e colpito violentemente al volto e tutto il corpo. Tuttora ricoverato in ospedale, Siano ha riportato fratture in diverse parti del corpo, avrebbe il volto sfregiato e un dito amputato.  

Anche se si tratta del primo cittadino di un paesino di poco più di mille abitanti, non è escluso che l’aggressione sia maturata nell’ambito dell’attività politica e amministrativa, anche se non sono escluse le altre piste legate a questioni di natura personale.  

Intanto, le condizioni di Siano, ricoverato nel reparto di Ortopedia dell’Ospedale di Salerno, restano stazionarie. A causa dello stato di salute del sindaco Castiglione del Genovesi, i carabinieri finora non l’hanno potuto ancora ascoltare. 

cronaca

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Verissimo, Bruganelli: “Ho abortito a 24 anni. Io...

Verissimo, Ornella Muti: “Papà è morto davanti ai...

Addio Quota 103 e silenzio-assenso sul Tfr, le...

Lazio, dura lettera alla Lega di Serie A:...

Caricato da un cinghiale durante battuta di caccia,...

Battaglia dei Sessi, oggi Sabalenka-Kyrgios – Diretta

Domenica In, Marco Bocci e la malattia: “Ho...

Da Oliviero Toscani a Brigitte Bardot: un anno...

Domenica In, Ambra Angiolini: “Renga? Le nostre anime...

Ucraina, l’avvertimento di Lavrov: “Truppe europee sarebbero obiettivo...