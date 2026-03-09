News

Pescara, Masci riconfermato sindaco: “Risultato stratosferico, ha vinto la buona politica”

by Adnkronos
(Adnkronos) – “Il risultato è stato stratosferico, oltre ogni aspettativa. Sono davvero felice: in questi mesi abbiamo affrontato di tutto, ho dovuto subire di tutto, ma alla fine hanno vinto la buona politica, la buona amministrazione e i buoni sentimenti”. Così all’Adnkronos il sindaco di Pescara, Carlo Masci, del centrodestra, appena riconfermato alla guida della città, commenta con entusiasmo l’esito del voto. “Sapevamo, girando per la città, che c’era un grande consenso attorno al nostro lavoro – aggiunge – ma un risultato di questa portata supera davvero ogni previsione”.  

Masci sottolinea come il sostegno degli elettori sia stato diffuso: “Abbiamo vinto ovunque, con distacchi molto ampi. E’ la dimostrazione che Pescara è una città laboriosa, che ragiona e che sa riconoscere l’impegno e il lavoro fatto per il bene della comunità”. Il primo cittadino ringrazia poi i cittadini per la fiducia rinnovata, definendo il risultato “un segnale forte di fiducia verso il progetto amministrativo portato avanti in questi anni”. 

