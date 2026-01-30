News

Pellegrini, la figlia torna a casa dall’ospedale: la polemica e la dura replica di Matteo Giunta

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Continua la polemica sui profili social di Federica Pellegrini e Matteo Giunta dopo lo sfogo dell’allenatore rivolto ai genitori che mandano i propri figli febbricitanti all’asilo: “Siete degli irresponsabili pezzi di m***a”, aveva scritto Giunta.  

Matilde, la figlia della coppia, che ha 2 anni, frequenta il nido e a dicembre era stata ricoverata in ospedale per convulsioni febbrili. La campionessa olimpica e l’allenatore hanno condiviso una foto sui social scattata allo specchio dell’ascensore, mentre tengono in braccio la figlia Matilde: “Casa”, hanno scritto, facendo riferimento al periodo complesso che hanno vissuto negli ultimi due mesi.  

Tra i commenti, non è sfuggito quello di un utente che ha attaccato i due genitori: “Prenotate subito un altro viaggio a Dubai così si ammala di nuovo”. Matteo Giunta ha risposto duramente chiarendo le tempistiche: “Siamo rientrati da Dubai il 7 gennaio, abbiamo riportato nostra figlia al nido il 13 gennaio, si è ammalata domenica 18 gennaio. È assurdo che debba scrivere queste cose ma d’altronde leggendo commenti del genere non posso fare altro. E mi fermo qui perché altrimenti mi danno del maleducato”. 

spettacoli

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Discesa femminile Crans Montana cancellata, cadute 3 sciatrici...

Convegno remigrazione alla Camera, opposizioni occupano sala stampa:...

Violento scontro tra furgone e automedica sulla statale...

Australian Open, Alcaraz e il medical time out...

Giustizia, Nordio: “Blasfemo dire che riforma mina indipendenza...

Ascolti tv, 29 gennaio: ‘Don Matteo’ su Rai1...

Mihajlović, gli ultimi giorni in ospedale: la lettera...

Raffaella Fico compie 38 anni, la lettera della...

Roma, tenta il suicidio durante una diretta Rai:...

Pil, Istat: “A +0,3% nel quarto trimestre, +0,7%...