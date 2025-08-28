News

Pellegrini ‘festeggia’ la fine dell’estate: “E come siamo sopravvissuti ai figli…”

by Adnkronos
Federica Pellegrini saluta la fine dell'estate e lo fa con un post, dal tono decisamente ironico, condiviso su Instagram. L'ex campionessa olimpica ha pubblicato una serie di scatti che raccontano momenti di felicità e intimità vissuti insieme alla sua famiglia: il marito Matteo Giunta e la piccola Matilde, nata a gennaio 2024.  "Una serata per festeggiare tante cose… La fine dell'estate… Gli amici… Noi…", ha scritto la Divina, accompagnando le immagini con una riflessione tenera e ironica, in perfetto stile Pellegrini. Poi aggiunge: "E per come siamo sopravvissuti ai figli", commento che ha ispirato il marito Matteo che a sua volta ha scritto: "Sopravvissuti… più o meno".   Tra gli scatti pubblicati, spiccano quelli che mostrano Matilde mentre abbraccia i suoi genitori e accarezza un grande cagnolone.   Federica Pellegrini e Matteo Giunta hanno festeggiato ieri, giovedì 27 agosto, il loro terzo anniversario di matrimonio. I due hanno condiviso una dolce dedica sui social ricordando quel giorno magico. "Come nelle favole, buon anniversario amore", ha scritto Matteo Giunta a corredo di alcuni scatti in bianco e nero del matrimonio. "3 anni e sembra ieri… dobbiamo finirla di fare cose", ha scritto invece la Divina condividendo un breve filmato di quel giorno.

