Pazzo Tour de France, tra le bici spunta un tifoso con… gli sci

(Adnkronos) –

Non solo biciclette al Tour de France 2025. Durante la dodicesima tappa di oggi, giovedì 17 luglio, alcuni tifosi hanno dato vita a una scena surreale seguendo il percorso dei ciclisti impegnati in una tappa di alta montagna. Le telecamere di Eurosport hanno infatti inquadrato un appassionato mentre veniva trascinato, sul prato spoglio della campagna francese, con gli sci ai piedi da uno scooter. Anche i telecronisti non sono riusciti a trattenere le risate, mentre i due 'correvano' in parallelo alla strada percorsa dai ciclisti, prima di essere seminati dal gruppo. Nell'undicesima tappa del Tour de France 2025 i corridori sono partiti da Auch e affronteranno 180,6 chilometri di percorso, prima di arrivare ad Hautacam, primo arrivo in salita e primo gpm hors categorie di questa edizione.