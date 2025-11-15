News

Parigi, allarme bomba all’emittente Bfmtv: stop alle trasmissioni e sede evacuata

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Evacuata oggi, sabato 15 novembre, la sede di Bfmtv a Parigi dove le trasmissioni sono state sospese per ragioni di sicurezza dopo che è scattato un allarme bomba. Lo ha reso noto la stessa emittente francese sul suo account X, precisando che “i nostri team stanno lavorando per riprendere la programmazione al più presto possibile”.  

Secondo fonti di polizia citate da ‘Le Parisien’, l’allarme è scattato dopo la segnalazione sulla presenza di un ordigno. Gli artificieri sono sul posto. 

 

internazionale/esteri

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Morto Cesare Cursi, fu sottosegretario nei governi Berlusconi

Briga e Arianna Montefiori presto genitori: “Aspettavamo due...

Arezzo, bimbo morto soffocato all’asilo: non è indagata...

Roma, 27enne morto nel b&b: segni di colluttazione...

Dalle monetine a terra al bagaglio ‘matrioska’: ecco...

De Ioannon e Steri insieme a Verissimo: “Ecco...

Robbie Williams, annuncio choc: “Sto perdendo la vista...

Sinner in finale, quanto guadagna se vince Atp...

L’altare del Crocifisso Datini restituito alla città di...

Barbara D’Urso, infortunio a poche ore dalla diretta...