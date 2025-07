Papa, telefonata con l’astronauta dell’allunaggio Buzz Aldrin a 56 anni dalla missione dell’Apollo 11

(Adnkronos) – A 56 anni dall’allunaggio dell’Apollo 11, Papa Leone XIV ha parlato questa sera con l’astronauta Buzz Aldrin. "Con lui – informa la Sala Stampa della Santa Sede – ha condiviso la memoria di un’impresa storica, testimonianza dell’ingegno umano e, con le parole del Salmo 8, insieme hanno meditato sul mistero della Creazione, la sua grandezza e la sua fragilità. Prima del termine della telefonata, il Papa ha benedetto l’astronauta, la sua famiglia e i suoi collaboratori". Buzz Aldrin e Neil Armstrong, membri della missione Apollo 11, il 20 luglio del 1969 atterrarono nel Mare della Tranquillità e camminarono per la prima volta sul suolo lunare. In occasione dell'anniversario dell'allunaggio Papa Leone XIV nella tarda mattinata di oggi, dopo la recita dell’Angelus, ha visitato per la prima volta i telescopi e la strumentazione nelle Cupole della Specola Vaticana a Castel Gandolfo. —[email protected] (Web Info)