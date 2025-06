Papa, messa a San Pietro: imposto il Pallio ai nuovi metropoliti

(Adnkronos) – Papa Leone XIV, nella basilica di San Pietro, ha imposto oggi il Pallio sulle spalle di ogni arcivescovo metropolita nominato nell’anno in corso. Ad ognuno ha detto: ‘La pace sia con te’. “Nella gioia di questa comunione, che il cammino dei santi Pietro e Paolo ci invita a coltivare, saluto i fratelli Arcivescovi che oggi ricevono il Pallio. Carissimi, questo segno, mentre richiama il compito pastorale che vi è affidato, esprime la comunione con il Vescovo di Roma, perché nell’unità della fede cattolica, ciascuno di voi possa alimentarla nelle Chiese locali a voi affidate", le parole del Pontefice ai metropoliti. Il Papa stamani – nella solennità dei Santi Pietro e Paolo, patroni di Roma – ha presieduto la solenne celebrazione eucaristica all'Altare della Confessione nella Basilica. La liturgia è scandita dalla benedizione e dall'imposizione dei Pallii sui nuovi arcivescovi metropoliti. Il Pallium, tessuto di lana bianca, è un simbolo della comunione con il vescovo di Roma e del servizio pastorale svolto ‘cum Petro et sub Petro‘ nelle rispettive sedi metropolitane. Il pallio viene imposto dal Papa alla fine di un rito che evidenzia la responsabilità e la missione dei metropoliti nella Chiesa universale. I metropoliti che hanno ricevuto il Pallio quest’anno sono 54. Tra loro, i cardinali Robert Walter McElroy, Arcivescovo di Washington; Stephen Brislin, arcivescovo di Johannesburg, in Sudafrica; mons. Richard G. Henning, arcivescovo di Boston; mons. Mark O'Toole, arcivescovo di Cardiff-Menevia (Walles); mons. John Francis Sherrington, arcivescovo di Liverpool. L'elenco completo dei metropoliti: mons. Antonio D'Angelo – L'Aquila; mons. Saverio Cannistrà, – Pisa; mons. Angelo Raffaele Panzetta – Lecce ; mons. Giovanni Peragine, – Shkodrë-Pult (Albania), di nazionalità italiana; mons. Raúl Biord Castillo, – Caracas; mons. Jesús Andoni González de Zárate Salas – Valencia in Venezuela ; mons. Polito Rodríguez Méndez – Barquisimeto in Venezuela; mons. José Rodríguez Carballo,– Mérida-Badajoz in Spagna; mons. Oscar Roberto Domínguez Couttolenc, -Tulancingo in Messico; mons. Jaime Calderón Calderón – León (Messico); mons. Ryan Pagente Jimenez – Agaña (Guam); mons. Robert Cissé – Bamako (Mali); mons. Jacques Assanvo Ahiwa – Bouaké (Costa d'Avorio); mons.. Fransiskus Nipa – Makassar (Indonesia); mons. Jeffrey Grob – Milwaukee (U.S.A.) ; mons. Adrian Józef Galbas, – Varsavia (Polonia); mons. Odelir José Magri, – Chapecó (Brasile); mons. Francisco Carlos Bach – Joinville (Brasile); mons.. Gustavo Oscar Carrara – La Plata (Argentina); Mons. Víctor Hugo Palma Paúl – Los Altos, Quetzaltenango-Totonicapán (Guatemala). E ancora: Mons. Laurent Birfuoré Dabiré – Bobo-Dioulasso (Burkina Faso); Mons. Ângelo Ademir Mezzari, – Vitória (Brasile); Mons. Francis Xavier Vira Arpondratana – Bangkok (Thailandia); Mons. Susitino Sione Poe, -Nouméa (Nuova Caledonia); Mons. Jérôme Beau – Poitiers (Francia); Mons. Joe Steve Vásquez – Galveston-Houston (U.S.A.) ; Mons. John Rodrigues – Bombay (India); Mons. Midyphil Bermejo Billones – Jaro (Filippine); Mons. Udumala Bala Showreddy – Visakhapatnam (India); Mons. Gilberto Alfredo Vizcarra Mori, – Trujillo (Perù); Mons. Edward Joseph Weisenburger – Detroit (U.S.A.) ; Mons. Robert G. Casey – Cincinnati (U.S.A.) ; Mons. Vítor Agnaldo de Menezes – Vitória da Conquista (Brasile); Mons. André Gueye – Dakar (Senegal); Mons. José Adolfo Larregain, – Corrientes (Argentina); Mons. Riccardo Smith – Vancouver (Canada); Mons. José Francisco González González – Tuxtla Gutiérrez (Messico); Mons. Ángel Francisco Caraballo Fermín – Cumaná (Venezuela); Mons. Armand Koné – Korhogo (Costa d'Avorio); Mons. Clement Papa – Monte Hagen (Papua Nuova Guinea); Mons. Zbigniew Zieliński – Poznań (Polonia); Mons. Michael G. McGovern – Omaha (U.S.A.) ; Mons. William Shawn McKnight – Kansas City in Kansas (U.S.A.) ; Mons. Jean-Jacques Koffi Oi Koffi – Gagnoa (Costa d'Avorio); Mons. Varghese Chakkalakal – Calicut (India); Mons. Antônio Emídio Vilar, – São José do Rio Preto (Brasile); Mons. Joseph Đặng Đức Ngân – Huê (Vietnam); Mons. Raúl Martín – Paraná (Argentina). —[email protected] (Web Info)