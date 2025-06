Papa Leone XIV al Tg1: “Mettiamoci insieme per cercare una soluzione alla guerra”

(Adnkronos) – Papa Leone XIV rinnova l'appello alla pace oggi, giovedì 19 giugno, in un'intervista, rilasciata al Tg1, che andrà in onda questa sera, e di cui forniamo un'anteprima. "Giorno e notte cerco di seguire ciò che sta succedendo in tante parti del mondo. Si parla soprattutto del Medio Oriente oggi, ma non è soltanto lì" dice. "Vorrei rinnovare questo appello per la pace, a cercare a tutti i costi di evitare l'uso delle armi. Ci mettiamo insieme per cercare una soluzione. Ci sono tanti innocenti che stanno morendo. Bisogna promuovere la pace". —[email protected] (Web Info)