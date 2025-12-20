News

Papa Leone sta studiando tedesco su Duolingo, e gli utenti lo riconoscono

Robert Prevost sta imparando il tedesco utilizzando la piattaforma Duolingo. A darne notizia è La Repubblica, che racconta come Papa Leone utilizzi il suo account personale e sia stato identificato da alcuni utenti, che avevano notato come un certo Robert si collegasse da Roma intorno alle 3 di notte, avendo poi il Pontefice utilizzato lo stesso nome utente che aveva scelto per il suo account su X prima di diventare vescovo di Roma, @drprevost.  

Tanto che alcuni utenti gli avrebbero addirittura scritto: “Santo Padre, sono le tre del mattino, cosa sta facendo?”. A confermare l’autenticità dell’account ci ha pensato il fratello del Santo Padre, John Prevost: “Non ne dubito, attualmente sta studiando il tedesco”. Leone parla correntemente inglese, spagnolo, italiano, francese e un po’ di portoghese. 

Robert Prevost “si alza ancora prima delle sei. So che se si sveglia nel cuore della notte, gioca a ‘Words with Friends’ e io gli dico: ‘Cosa ci fai a giocare a questo alle tre?’. Non riuscivo a dormire”, racconta ancora il fratello del Papa. Leone, grande sportivo, sta anche pensando di installare alcune apparecchiature sportive all’interno del Palazzo Apostolico per continuare l’attività fisica, che a Castel Gandolfo lo vede giocare a tennis. 

 

