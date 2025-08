Papa (Bper): “Continuiamo a generare valore anche in scenario incerto”

(Adnkronos) – "I risultati del primo semestre dimostrano la capacità di Bper di continuare a generare valore e sono tanto più significativi considerato il macro scenario caratterizzato da costante incertezza e dall’accelerazione del calo dei tassi di interesse. Trimestre dopo trimestre continuiamo a sostenere i progetti di imprese, famiglie e territori, grazie al quotidiano lavoro dei colleghi e a un’offerta sempre più completa e innovativa, in grado di rispondere alle differenti necessità della clientela". E' quanto afferma l'amministratore delegato di Bper, Gianni Franco Papa, nel commentare la semestrale dell'istituto. "Questi risultati – dice ancora – sono frutto dell’importante lavoro di trasformazione e sviluppo intrapreso con il nostro piano industriale 'B:Dynamic | Full Value 2027', grazie al quale stiamo rafforzando il nostro posizionamento come banca di riferimento per i clienti. Con l’integrazione di Banca Popolare di Sondrio in Bper questo sviluppo sarà ulteriormente accelerato. Insieme siamo già oggi una realtà più grande e più forte, al servizio di circa 6 milioni di clienti, con circa 2.000 filiali distribuite in tutta Italia e circa 410 miliardi di asset finanziari. Si apre ora una nuova fase di crescita per tutto il Gruppo e per i territori in cui operiamo", conclude Papa. In data 1 agosto 2025 infatti si è conclusa l’offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria sulla totalità delle azioni di Banca Popolare di Sondrio. L’operazione ha visto la consegna di 364.293.545 azioni di Banca Popolare di Sondrio pari all’80,35% del relativo capitale sociale. Considerate le 1.550.000 azioni Banca Popolare di Sondrio già detenute da Bper (pari circa allo 0,34% del capitale sociale), Bper detiene complessivamente l’80,69% del capitale sociale di Banca Popolare di Sondrio. —[email protected] (Web Info)