News

Papà a 64 anni, la rock star anni ’80 dà il benvenuto al suo terzo figlio

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) –
Roland Orzabal, la rock star anni ’80 e chitarrista dei ‘Tears for Fears’ è diventato di nuovo papà a 64 anni. Roland ha dato il benvenuto a una bambina con la sua seconda moglie Emily, che ha 26 anni meno di lui.  La moglie Emily ha partorito a giugno. A confermare la notizia, il compagno della band, Curt Smith, che ha dichiarato in un'intervista rilasciata a 'Vulture': "Avremmo dovuto andare in tour quest'estate, ma Roland e sua moglie hanno avuto un bambino a giugno", ha detto Smith. "Quindi il tour estivo ovviamente è stato annullato perché non si vuole stare lontani da casa così vicino alla nascita di un bambino".  —[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Sinner, niente pause: giocherà a Vienna. Il calendario...

Beni russi congelati, la Germania riapre la partita:...

La saga di ‘Twilight’ torna al cinema, ecco...

Esame di Maturità, Valditara: “Dal nome all’orale, cambia...

Abbas all’Onu: “Pronti a governare Gaza, Hamas non...

Simona Ventura e gli altri, quando lo stalking...

Imprese, arrivano i Money Awards 2025, premi che...

Pierre Fabre: “Per vescica iperattiva nuova terapia dopo...

Finazzi Agrò (Tor Vergata): “Con vibegron, un agonista...

Ginecologo: “Più donne con vescica iperattiva, diagnosi precoce...