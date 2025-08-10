News

Paolini-Sakkari, oggi l’azzurra debutta a Cincinnati – Diretta

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) –
Jasmine Paolini torna in campo. La tennista azzurra sfida oggi, domenica 10 agosto, la tennista greca Maria Sakkari, numero 65 del mondo, nel secondo turno del Wta 1000 di Cincinnati. Paolini, scivolata al nono posto del ranking, rientra dopo un ultima parte di stagione deludente, in cui è stata eliminata al secondo turno di Wimbledon, Slam in cui lo scorso anno aveva raggiunto la finale, da Kamilla Rakhimova. In caso di passaggio del turno, Paolini sfiderà la vincente della sfida tra la lettone Anastasja Sevastova e la statunitense Ashlyn Krueger.  —[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Salah alla Uefa: “Diteci come è morto il...

Gaza, Netanyahu: “Obiettivo di Israele non è occupazione”

A Erice 57ma edizione dei ‘Seminari internazionali emergenze...

Ferragosto in montagna, sulle Dolomiti verso tutto esaurito

Sinner al terzo turno di Cincinnati: data e...

Israele, attivisti contro la guerra a Gaza interrompono...

Etna, colata lavica a 3mila metri: si apre...

Botulino, ancora 5 in rianimazione a Cosenza: paziente...

West Nile, ancora una vittima nel Lazio: morti...

Antonio Banderas compie 65 anni: “Se mi fermo...